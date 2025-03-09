Клебо: не буду праздновать курицей с рисом. Единственное, что я ел за последние 2,5 месяца

15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о подготовке к чемпионату мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия), а также о планах на празднование триумфального выступления на мировом первенстве. Напомним, Клебо выиграл шесть золотых медалей в шести гонках на ЧМ.

«Честно говоря, была скучная жизнь. Я прожил с отцом 150 дней. Он готовил каждое блюдо, а я вложил всю свою энергию в эти шесть гонок. Это одна из причин, почему пересечение финишной черты было таким эмоциональным.

Не буду праздновать курицей с рисом, потому что это единственное, что я ел за последние 2,5 месяца. Найду что выпить, кроме воды. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Клебо Aftonbladet.