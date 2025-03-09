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Первая сборная Татарстана с Натальей Терентьевой в составе победила в эстафете на ЧР-2025

Первая сборная Татарстана с Натальей Терентьевой в составе победила в эстафете на ЧР-2025
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В Казани завершилась женская эстафета 4x7,5 км в рамках чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам, победу в которой одержали Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Дарья Непряева и Наталья Терентьева, представляющие первую сборную Татарстана. Победительницы преодолели дистанцию за 1:21.37,4.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Эстафета 4x7.5 км
09 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Республика Татарстан-1
2
Москва
3
Тюменская область-1

Отметим, что первые два этапа прошли классическим стилем, а два заключительных — свободным. Заключительный этап за сборную Татарстана-1 бежала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Терентьева.

Второе место заняли представительницы Москвы в лице Александры Кононовой, Елизаветы Маслаковой, Арины Кусургашевой и Екатерины Никитиной. Они отстали от победительниц на 49.30. Третьими стали девушки из первой сборной Тюменской области, которую представляли Карина Гончарова, Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина и Екатерина Смирнова. Их отставание от первого места составило 1.27,20.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Эстафета. Женщины. 4x7,5 км:

1. Татарстан-1 — 1:21.37,4.
2. Москва — отставание 49,30.
3. Тюменская область-1 +1.27,20.
4. Татарстан-2 +1.55,30.
5. Татарстан-3 +2.56,10.
6. Республика Коми +4.07,80.
7. Тюменская область-2 +4.08,90.
8. Челябинская область +5.18,90.
9. ХМАО-Югра +5.36,70.
10. Удмуртская республика +5.42,10.

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