Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Казакевич: впервые финишировала с флагом. Прекрасное место подарило прекрасную победу

Казакевич: впервые финишировала с флагом. Прекрасное место подарило прекрасную победу
Комментарии

Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в масс-старте на финале Кубка России сезона-2024/2025, который проходит в Златоусте.

«Впервые в жизни финишировала с флагом. Это прекрасное место подарило мне прекрасную победу. За все эти дни сегодня мне было легче всего», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Финал, Златоуст
Женщины. 12 км Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Ирина Казакевич
Свердловская область
34:22.4
2
Тамара Дербушева
Свердловская область
+5.2
3
Светлана Миронова
Свердловская область
+14.4

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины. Масс-старт, 12 км. Результаты:

  1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 34.22,4 (1 промах).
  2. Тамара Дербушева (Свердловская область) — отставание 5,2 (0).
  3. Светлана Миронова (Свердловская область) +14,5 (0).
  4. Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) +46,6 (3).
  5. Елизавета Фролова (Тюменская область) +49,6 (3).
  6. Полина Плюснина (Тюменская область) +53,0 (3).
Материалы по теме
Виктория Сливко выиграла общий зачёт Кубка России — 2024/2025 по биатлону
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android