Казакевич: впервые финишировала с флагом. Прекрасное место подарило прекрасную победу

Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в масс-старте на финале Кубка России сезона-2024/2025, который проходит в Златоусте.

«Впервые в жизни финишировала с флагом. Это прекрасное место подарило мне прекрасную победу. За все эти дни сегодня мне было легче всего», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины. Масс-старт, 12 км. Результаты:

Ирина Казакевич (Свердловская область) — 34.22,4 (1 промах). Тамара Дербушева (Свердловская область) — отставание 5,2 (0). Светлана Миронова (Свердловская область) +14,5 (0). Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) +46,6 (3). Елизавета Фролова (Тюменская область) +49,6 (3). Полина Плюснина (Тюменская область) +53,0 (3).