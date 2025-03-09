Казакевич: впервые финишировала с флагом. Прекрасное место подарило прекрасную победу
Поделиться
Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в масс-старте на финале Кубка России сезона-2024/2025, который проходит в Златоусте.
«Впервые в жизни финишировала с флагом. Это прекрасное место подарило мне прекрасную победу. За все эти дни сегодня мне было легче всего», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Финал, Златоуст
Женщины. 12 км Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Ирина Казакевич
Свердловская область
34:22.4
2
Тамара Дербушева
Свердловская область
+5.2
3
Светлана Миронова
Свердловская область
+14.4
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины. Масс-старт, 12 км. Результаты:
- Ирина Казакевич (Свердловская область) — 34.22,4 (1 промах).
- Тамара Дербушева (Свердловская область) — отставание 5,2 (0).
- Светлана Миронова (Свердловская область) +14,5 (0).
- Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) +46,6 (3).
- Елизавета Фролова (Тюменская область) +49,6 (3).
- Полина Плюснина (Тюменская область) +53,0 (3).
Комментарии
- 9 марта 2025
-
12:34
-
12:24
-
11:31
-
11:30
-
10:30
-
10:00
-
08:00
-
00:47
- 8 марта 2025
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:00
-
16:53
-
16:49
-
16:46
-
16:39
-
16:34
-
16:23
-
16:13
-
16:11
-
16:01
-
15:51
-
15:48
-
15:43
-
15:34
-
15:32
-
15:31
-
14:17
-
14:03
-
12:59
-
12:34
-
11:35
-
10:30
-
10:00
-
09:52