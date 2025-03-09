«Великое достижение». Дементьев — о рекорде Клебо на чемпионате мира в Тронхейме

Чемпион Олимпийских игр 2006 года российский лыжник Евгений Дементьев высказался о завоевании норвежцем Йоханнесом Клебо шести золотых медалей на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

— Выиграть шесть из шести золотых медалей чемпионата мира — великое достижение. Тронхейм — такое место, где случаются рекорды — в 1997 году Вяльбе, а сейчас Клебо.

— Международная федерация лыжного спорта назвала Клебо, возможно, величайшим лыжником всех времён. Согласны?

— Федерация ведёт статистику, наверное, ей виднее. Но по факту — да, он один из величайших. Он это доказывает. Круто, что делают норвежцы в лыжных гонках. Очень зрелищный чемпионат, полные трибуны. Как говорится, есть куда стремиться и чему учиться, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.