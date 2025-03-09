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Непряева: все надеялись и рассчитывали, что финишируем у себя дома с флагом

Непряева: все надеялись и рассчитывали, что финишируем у себя дома с флагом
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Лыжница Дарья Непряева, представлявшая первую сборную Татарстана, прокомментировала победу команды в эстафете на чемпионате России — 2025 в Казани.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Эстафета 4x7.5 км
09 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Республика Татарстан-1
2
Москва
3
Тюменская область-1

«Безусловно, рада результату, всё здорово. Выходила с преимуществом на свой этап, мысли были держать этот отрыв и не дать девочкам подъехать ко мне, чтобы Наташа комфортно финишировала.

Заранее договорились, что будем финишировать с флагом, флаг передавала наша команда. Все надеялись и рассчитывали, что финишируем с флагом у себя дома, в Казани», – передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в сегодняшней эстафете Непряева бежала третий этап. Её команда преодолела дистанцию за 1:21.7,4. Заключительный этап гонки бежала сестра Дарьи, опытная Наталья Терентьева.

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