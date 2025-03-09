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Кусургашева: не ожидала, что получится столько отыграть, думала «посидеть» за Пантриной

Кусургашева: не ожидала, что получится столько отыграть, думала «посидеть» за Пантриной
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Лыжница Арина Кусургашева, представлявшая сборную Москвы, прокомментировала завоевание серебра командой в эстафете на чемпионате России — 2025 в Казани.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Эстафета 4x7.5 км
09 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Республика Татарстан-1
2
Москва
3
Тюменская область-1

«Тактики не было особенной. Нужно было взять свой темп и идти по нему, по полной программе. Не ожидала, что получится столько отыграть. Когда догнала Пантрину [Елизавету], изначально думала за ней «посидеть», поработать, но так как темп был низкий, я пошла в атаку и работала в своём темпе, никого не ждала.

Настраивались бороться за тройку, за медали. Все девочки хорошо бегают, выступают. По результату, наверное, мой этап лучший, надо смотреть. Подготовка, тренировки, работа над собой – вот и результат. Рада, что смогла вывести команду на второе место.

В целом чемпионат получился хороший. Из 10 поставлю себе 8 баллов. На десятке я немного быстро начала, из-за этого слила последний круг, слила финиш. Не удалось выступить в командном спринте, сокомандница приболела. А так всё здорово», – передаёт слова Кусургашевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, победителем эстафеты стала первая сборная Татарстана, преодолевшая дистанцию за 1:21.37,4. Москвички отстали от неё на 49,30 секунды.

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