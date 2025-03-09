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Сергеева: силы были, поэтому отрыв получился, но каждый этап девочки работали на 100%

Сергеева: силы были, поэтому отрыв получился, но каждый этап девочки работали на 100%
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Лыжница Ольга Сергеева, ставшая победительницей сегодняшней женской эстафеты 4x7,5 км на чемпионате России — 2025 в Казани в составе первой сборной Татарстана, прокомментировала успех своей команды.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Эстафета 4x7.5 км
09 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Республика Татарстан-1
2
Москва
3
Тюменская область-1

«Тактика была отработать свой этап, сделать отрыв, если есть силы. Силы были, поэтому отрыв получился, чему я очень рада. Очень рада победе. Каждый этап девочки работали на все 100%, а ключевым был первый или нет, сложно сказать, не знаю. Пусть будет так.

Чемпионат для меня прошёл отлично, есть медали – это главное. И организация отличная, можно гордиться за Казань», – передаёт слова Сергеевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в сегодняшней эстафете Сергеева бежала первый этап. Её команда преодолела дистанцию за 1:21.7,4.

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