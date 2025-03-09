Горбунова: поставлю себе за ЧР четыре с минусом — хотелось выиграть личную медаль

Лыжница Лидия Горбунова, представлявшая первую сборную Татарстана, прокомментировала победу команды в сегодняшней эстафете 4x7,5 км на чемпионате России — 2025 в Казани.
«Хотелось ещё побольше привезти девочкам отрыв, здорово, что в принципе его додержала. Нормально пробежала. Большая радость за победу, но эмоции уже притупились, весь чемпионат на нервах. Рада, что он завершился на такой ноте. Нельзя загадывать заранее, получится с флагом финишировать или нет, хорошо, что удалось.
Поставлю себе четыре с минусом за турнир. Конечно, хотелось выиграть личную медаль, надеюсь, ещё получится до конца сезона», – передаёт слова Горбуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Напомним, в сегодняшней эстафете Горбунова бежала второй этап. Её команда преодолела дистанцию за 1:21.7,4.
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