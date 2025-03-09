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Горбунова: поставлю себе за ЧР четыре с минусом — хотелось выиграть личную медаль

Горбунова: поставлю себе за ЧР четыре с минусом — хотелось выиграть личную медаль
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Лыжница Лидия Горбунова, представлявшая первую сборную Татарстана, прокомментировала победу команды в сегодняшней эстафете 4x7,5 км на чемпионате России — 2025 в Казани.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Эстафета 4x7.5 км
09 марта 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Республика Татарстан-1
2
Москва
3
Тюменская область-1

«Хотелось ещё побольше привезти девочкам отрыв, здорово, что в принципе его додержала. Нормально пробежала. Большая радость за победу, но эмоции уже притупились, весь чемпионат на нервах. Рада, что он завершился на такой ноте. Нельзя загадывать заранее, получится с флагом финишировать или нет, хорошо, что удалось.

Поставлю себе четыре с минусом за турнир. Конечно, хотелось выиграть личную медаль, надеюсь, ещё получится до конца сезона», – передаёт слова Горбуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в сегодняшней эстафете Горбунова бежала второй этап. Её команда преодолела дистанцию за 1:21.7,4.

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