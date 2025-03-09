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Фрида Карлссон выиграла марафон на чемпионате мира — 2025, оставив позади двух норвежек

В норвежском Тронхейме завершился женский масс-старт на 50 км свободным стилем в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Победу в нём одержала шведская лыжница Фрида Карлссон.

Шведка преодолела дистанцию за 2:24.55,3. Второй стала представительница Норвегии Хейди Венг, отставшая от победительницы на 2,1 секунды. Тройку лучших замкнула ещё одна норвежка Терезе Йохауг, отстав от первого места на 2,9 секунды.

Чемпионат мира — 2025. Женщины. Масс-старт, 50 км:

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 2:24.55,3.

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 2,1.

3. Терезе Йохауг (Норвегия) +2,9.

4. Эбба Андерссон (Швеция) +18,7.

5. Йонна Сундлинг (Швеция) +4.11,8.

6. Нора Саннесс (Норвегия) +7.00,3.

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) +7.30,7.

8. Надя Келин (Швейцария) +8.17,2.

9. Флора Дольси (Франция) +8.19,0.

10. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +9.35,1.