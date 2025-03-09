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Первая сборная Татарстана с Большуновым в составе выиграла мужскую эстафету на ЧР-2025

Первая сборная Татарстана с Большуновым в составе выиграла мужскую эстафету на ЧР-2025
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В Казани завершилась мужская эстафета 4x7,5 км в рамках чемпионата России — 2025, который проходит в Казани. Её победителями стали Сергей Ардашев, Савелий Коростелёв, Сергей Волков и Александр Большунов, представлявшие первую сборную Республики Татарстан.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Эстафета 4x7.5 км
09 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Республика Татарстан
2
Тюменская область
3
Мурманская область

Победители преодолели дистанцию за 1:12.29,3. Вторыми стали представители Тюменской области в лице Евгения Белова, Алексея Червоткина, Артёма Мальцева и Александра Терентьева. Они отстали от победителей на 1.02,2. Третьей стала команда Мурманской области, которую представляли Александр Гребенько, Никита Родионов, Максим Зубцов и Павел Соловьёв. Они уступили победителям 1.14,70.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Эстафета. Мужчины. 4x7,5 км:

1. Татарстан-1 — 1:12.29,5
2. Тюменская область + 1.02,40
3. Мурманская область-1 + 1.14,70
4. Республика Коми-1 + 1.15,80
5. Москва + 2.01,30
6. Татарстан-2 + 3.36,00
7. Татарстан-3 + 3.38,30
8. Республика Коми-2 + 3.51,50
9. ХМАО-Югра + 5.41,90
10. Санкт-Петербург-2 + 6.27,20

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