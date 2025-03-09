Фрида Карлссон впервые в карьере выиграла личное золото на чемпионате мира
Поделиться
Шведская лыжница Фрида Карлссон впервые в карьере стала чемпионкой мира в личной гонке. 25-летняя спортсменка победила в марафоне на дистанции 50 км на ЧМ-2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:24:55.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+2.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+2.9
Фрида Карлссон выигрывала две золотые медали в эстафетах в составе сборной Швеции, в том числе на чемпионате мира 2025 года. Она является многократным призёром мировых первенств в личных гонках.
50-километровый марафон проводился впервые в истории на чемпионатах мира среди женщин. Серебряную награду в гонке взяла норвежка Хейди Венг, на финишной прямой обошедшая титулованную соотечественницу Терезе Йохауг.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 марта 2025
-
17:36
-
16:49
-
16:46
-
16:39
-
16:34
-
16:15
-
16:08
-
15:59
-
15:43
-
13:53
-
13:41
-
13:30
-
13:08
-
12:34
-
12:24
-
11:31
-
11:30
-
10:30
-
10:00
-
08:00
-
00:47
- 8 марта 2025
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:00
-
16:53
-
16:49
-
16:46
-
16:39
-
16:34
-
16:23
-
16:13
-
16:11
-
16:01
-
15:51