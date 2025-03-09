Фрида Карлссон впервые в карьере выиграла личное золото на чемпионате мира

Шведская лыжница Фрида Карлссон впервые в карьере стала чемпионкой мира в личной гонке. 25-летняя спортсменка победила в марафоне на дистанции 50 км на ЧМ-2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).

Фрида Карлссон выигрывала две золотые медали в эстафетах в составе сборной Швеции, в том числе на чемпионате мира 2025 года. Она является многократным призёром мировых первенств в личных гонках.

50-километровый марафон проводился впервые в истории на чемпионатах мира среди женщин. Серебряную награду в гонке взяла норвежка Хейди Венг, на финишной прямой обошедшая титулованную соотечественницу Терезе Йохауг.