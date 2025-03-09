Терезе Йохауг не смогла завоевать золото на ЧМ-2025, ради которого вернулась в спорт
Поделиться
Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг завершила домашний чемпионат мира — 2025 в Тронхейме без золотых медалей. Спортсменка принимала участие в четырёх гонках на ЧМ, в которых завоевала три серебряные награды и одну бронзовую.
Йохауг завершила спортивную карьеру в 2022 году, родила ребёнка. Летом 2024-го Терезе сообщила о возвращении в спорт ради выступления на чемпионате мира в Норвегии.
Напомним, в Тронхейме Йохауг была близка к победам в скиатлоне и разделке на 10 км, но в обеих гонках уступила около секунды шведке Эббе Андерссон. В эстафете сборная Норвегии проиграла Швеции на последнем этапе. В финальной гонке чемпионата, марафоне на 50 км, Йохауг стала лишь третьей.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:24:55.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+2.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+2.9
Комментарии
- 9 марта 2025
-
17:36
-
16:49
-
16:46
-
16:39
-
16:34
-
16:15
-
16:08
-
15:59
-
15:43
-
13:53
-
13:41
-
13:30
-
13:08
-
12:34
-
12:24
-
11:31
-
11:30
-
10:30
-
10:00
-
08:00
-
00:47
- 8 марта 2025
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:00
-
16:53
-
16:49
-
16:46
-
16:39
-
16:34
-
16:23
-
16:13
-
16:11
-
16:01
-
15:51