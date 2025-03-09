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Терезе Йохауг не смогла завоевать золото на ЧМ-2025, ради которого вернулась в спорт

Терезе Йохауг не смогла завоевать золото на ЧМ-2025, ради которого вернулась в спорт
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг завершила домашний чемпионат мира — 2025 в Тронхейме без золотых медалей. Спортсменка принимала участие в четырёх гонках на ЧМ, в которых завоевала три серебряные награды и одну бронзовую.

Йохауг завершила спортивную карьеру в 2022 году, родила ребёнка. Летом 2024-го Терезе сообщила о возвращении в спорт ради выступления на чемпионате мира в Норвегии.

Напомним, в Тронхейме Йохауг была близка к победам в скиатлоне и разделке на 10 км, но в обеих гонках уступила около секунды шведке Эббе Андерссон. В эстафете сборная Норвегии проиграла Швеции на последнем этапе. В финальной гонке чемпионата, марафоне на 50 км, Йохауг стала лишь третьей.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:24:55.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+2.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+2.9
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