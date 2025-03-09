Норвегия и Швеция завершили чемпионат мира — 2025 с одинаковым количеством золотых медалей

Сегодня, 9 марта, прошёл заключительный соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). В его рамках состоялся масс-старт на дистанции 50 км у женщин. Победу одержала шведка Фрида Карлссон.

Таким образом, сборные Норвегии и Швеции завершили чемпионат мира с идентичным количеством золотых медалей — у них их по шесть. Норвежцы выиграли медальный зачёт по общему количеству наград. Тройку лидеров замкнули представители Швейцарии с тремя медалями.

Фото: Медальный зачёт ЧМ-2025

Напомним, у сборной Норвегии все золотые медали выиграл Йоханнес Клебо (четыре личные гонки и две эстафетные). Швеция выиграла женские эстафету и командный спринт, а в личных гонках побеждали Йонна Сундлинг (спринт), Эбба Андерссон (скиатлон, разделка) и Фрида Карлссон (марафон).