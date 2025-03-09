Фрида Карлссон прокомментировала своё первое личное золото на чемпионатах мира

Шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась эмоциями от своей победы в марафоне на 50 км в рамках чемпионата мира — 2025, который завершился сегодня, 9 марта, в Тронхейме (Норвегия). Это первое в её карьере личное золото на мировых первенствах.

«Я не знаю, что я чувствую. Всё накатывает как волна. У меня не было никаких ожиданий от гонки», — сказала 25-летняя Карлссон в интервью Viaplay.

Напомним, шведка преодолела дистанцию за 2:24.55,3, оставив позади себя представительниц Норвегии Хейди Венг (+2,1 секунды) и Терезе Йохауг (+2,9 секунды), завоевавших серебряную и бронзовую медали соответственно.

Отметим, что 50-километровый марафон проводился впервые в истории на чемпионатах мира по лыжным видам спорта среди женщин.