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Фрида Карлссон прокомментировала своё первое личное золото на чемпионатах мира

Фрида Карлссон прокомментировала своё первое личное золото на чемпионатах мира
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Шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась эмоциями от своей победы в марафоне на 50 км в рамках чемпионата мира — 2025, который завершился сегодня, 9 марта, в Тронхейме (Норвегия). Это первое в её карьере личное золото на мировых первенствах.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:24:55.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+2.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+2.9

«Я не знаю, что я чувствую. Всё накатывает как волна. У меня не было никаких ожиданий от гонки», — сказала 25-летняя Карлссон в интервью Viaplay.

Напомним, шведка преодолела дистанцию за 2:24.55,3, оставив позади себя представительниц Норвегии Хейди Венг (+2,1 секунды) и Терезе Йохауг (+2,9 секунды), завоевавших серебряную и бронзовую медали соответственно.

Отметим, что 50-километровый марафон проводился впервые в истории на чемпионатах мира по лыжным видам спорта среди женщин.

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