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Терезе Йохауг: меня раздражало, что Карлссон несколько раз наступала на мои лыжи и палки

Терезе Йохауг: меня раздражало, что Карлссон несколько раз наступала на мои лыжи и палки
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг раскритиковала тактику прохождения марафона шведкой Фридой Карлссон, которая завоевала золотую медаль. Йохауг стала третьей, уступив на финише соотечественнице Хейди Венг.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:24:55.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+2.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+2.9

«Меня раздражало, что Фрида несколько раз наступала и на мои лыжи и на мои палки. Я ей сказала: «Привет, нас тут четверо». Должна быть возможность сохранять дистанцию друг между другом.

Сегодня я боролась за золото, но оказалась недостаточно хороша. Я чувствовала себя в форме, но было немного тесновато. Я разочарована, но в то же время я сделала всё, что могла», — приводит слова Йохауг NRK.

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