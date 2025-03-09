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Фото: Фрида Карлссон не смогла сдержать слёз после победы в марафоне на ЧМ-2025

Фото: Фрида Карлссон не смогла сдержать слёз после победы в марафоне на ЧМ-2025
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Шведская лыжница Фрида Карлссон эмоционально восприняла свою победу в сегодняшнем масс-старте на 50 км в рамках чемпионата мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:24:55.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+2.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+2.9

После гонки Карлссон была замечена плачущей во время разговора по мобильному телефону. Это первое в её карьере личное золото на мировых первенствах. Она является многократным призёром мировых первенств в личных гонках.

Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС

Напомним, шведка преодолела дистанцию за 2:24.55,3, оставив позади себя представительниц Норвегии Хейди Венг (+2,1 секунды) и Терезе Йохауг (+2,9 секунды), завоевавших серебряную и бронзовую медали соответственно.

Отметим, что 50-километровый марафон проводился впервые в истории на чемпионатах мира по лыжным видам спорта среди женщин.

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