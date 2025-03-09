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Фото: эмоции Эббы Андерссон после финиша в марафоне на ЧМ-2025 в шаге от пьедестала

Фото: эмоции Эббы Андерссон после финиша в марафоне на ЧМ-2025 в шаге от пьедестала
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Двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, многократная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон эмоционально отреагировала на четвёртое место в масс-старте на чемпионате мира — 2025. Менее чем в километре от финиша спортсменка в шла в лидирующей группе, но зацепила лыжей снег и упала.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:24:55.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+2.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+2.9

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Победительницей масс-старта стала Фрида Карлссон. Это первое в её карьере личное золото на мировых первенствах. Она является многократным призёром мировых первенств в личных гонках. Шведка преодолела дистанцию за 2:24.55,3, оставив позади себя представительниц Норвегии Хейди Венг (+2,1 секунды) и Терезе Йохауг (+2,9 секунды), завоевавших серебряную и бронзовую медали соответственно.

Отметим, что 50-километровый марафон проводился впервые в истории на чемпионатах мира по лыжным видам спорта среди женщин.

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