Фото: эмоции Эббы Андерссон после финиша в марафоне на ЧМ-2025 в шаге от пьедестала

Двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, многократная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон эмоционально отреагировала на четвёртое место в масс-старте на чемпионате мира — 2025. Менее чем в километре от финиша спортсменка в шла в лидирующей группе, но зацепила лыжей снег и упала.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Победительницей масс-старта стала Фрида Карлссон. Это первое в её карьере личное золото на мировых первенствах. Она является многократным призёром мировых первенств в личных гонках. Шведка преодолела дистанцию за 2:24.55,3, оставив позади себя представительниц Норвегии Хейди Венг (+2,1 секунды) и Терезе Йохауг (+2,9 секунды), завоевавших серебряную и бронзовую медали соответственно.

Отметим, что 50-километровый марафон проводился впервые в истории на чемпионатах мира по лыжным видам спорта среди женщин.