Карлссон рассказала, что позвонила Сван после победы в марафоне на ЧМ-2025
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Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что после победы в масс-старте на 50 км на чемпионате мира — 2025 разговаривала по телефону с многократной победительницей этапов Кубка мира Линн Сван.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:24:55.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+2.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+2.9
«Это была Линн Сван. На тесте лыж я сказала ей, что, по крайней мере, финиширую на её лыжах. Сегодня это были ракеты. Это были невероятно хорошие лыжи, они отлично работают с парафином», — приводит слова Карлссон Fondo Italia.
После гонки Карлссон была замечена плачущей во время разговора по мобильному телефону. Это первое в её карьере личное золото на мировых первенствах. Она является многократным призёром мировых первенств в личных гонках.
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