Карлссон рассказала, что позвонила Сван после победы в марафоне на ЧМ-2025

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что после победы в масс-старте на 50 км на чемпионате мира — 2025 разговаривала по телефону с многократной победительницей этапов Кубка мира Линн Сван.

«Это была Линн Сван. На тесте лыж я сказала ей, что, по крайней мере, финиширую на её лыжах. Сегодня это были ракеты. Это были невероятно хорошие лыжи, они отлично работают с парафином», — приводит слова Карлссон Fondo Italia.

После гонки Карлссон была замечена плачущей во время разговора по мобильному телефону. Это первое в её карьере личное золото на мировых первенствах. Она является многократным призёром мировых первенств в личных гонках.