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«Не хотела, чтобы гонка закончилась так». Андерссон — о падении в марафоне на ЧМ-2025

«Не хотела, чтобы гонка закончилась так». Андерссон — о падении в марафоне на ЧМ-2025
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Двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, многократная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон высказалась о падении в масс-старте на 50 км на чемпионате мира — 2025.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:24:55.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+2.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+2.9

«Чувствую, что моё тело совершенно опустошено, особенно эмоционально. Я не хотела, чтобы эта гонка закончилась именно так. Не уверена на 100%, но мы все были полны решимости набрать скорость на подъёме, а там были сложные условия. Каким-то образом я оказалась в снегу. Это грустно, но это правда. Упустила шанс попытаться выиграть медаль, может быть, золотую. Но так уж устроен спорт, иногда он идёт так, как ты хочешь, а иногда ты получаешь травму», — приводит слова Андерссон Fondo Italia.

Напомним, менее чем в километре от финиша спортсменка шла в лидирующей группе, но зацепила лыжей снег и упала.

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