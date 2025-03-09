«Не хотела, чтобы гонка закончилась так». Андерссон — о падении в марафоне на ЧМ-2025

Двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, многократная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон высказалась о падении в масс-старте на 50 км на чемпионате мира — 2025.

«Чувствую, что моё тело совершенно опустошено, особенно эмоционально. Я не хотела, чтобы эта гонка закончилась именно так. Не уверена на 100%, но мы все были полны решимости набрать скорость на подъёме, а там были сложные условия. Каким-то образом я оказалась в снегу. Это грустно, но это правда. Упустила шанс попытаться выиграть медаль, может быть, золотую. Но так уж устроен спорт, иногда он идёт так, как ты хочешь, а иногда ты получаешь травму», — приводит слова Андерссон Fondo Italia.

Напомним, менее чем в километре от финиша спортсменка шла в лидирующей группе, но зацепила лыжей снег и упала.