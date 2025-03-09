Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 9 марта

Сегодня, 9 марта, состоялся очередной соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В её активе семь золотых, три серебряные и три бронзовые медали.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 9 марта: