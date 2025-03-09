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«Понимаю её разочарование». Карлссон — о падении Андерссон в марафоне на ЧМ-2025

«Понимаю её разочарование». Карлссон — о падении Андерссон в марафоне на ЧМ-2025
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Шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на падение своей соотечественницы Эббы Андерссон в масс-старте на 50 км на чемпионате мира — 2025.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:24:55.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+2.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+2.9

«У меня не было времени осознать, что происходит. Нужно было быть очень сосредоточенной. Условия были действительно сложными, и кататься на лыжах было трудно.

Я понимаю её разочарование, оно такое же, как и у меня после скиатлона. Она будет разочарована, но её Кубок мира был абсолютно фантастическим, поэтому она будет счастлива, когда подведёт итоги», — приводит слова Карлссон Fondo Italia.

Напомним, менее чем в километре от финиша Эбба Андерссон шла в лидирующей группе, но зацепила лыжей снег и упала. В итоге Андерссон заняла четвёртое место в масс-старте.

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