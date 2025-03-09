«Понимаю её разочарование». Карлссон — о падении Андерссон в марафоне на ЧМ-2025

Шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на падение своей соотечественницы Эббы Андерссон в масс-старте на 50 км на чемпионате мира — 2025.

«У меня не было времени осознать, что происходит. Нужно было быть очень сосредоточенной. Условия были действительно сложными, и кататься на лыжах было трудно.

Я понимаю её разочарование, оно такое же, как и у меня после скиатлона. Она будет разочарована, но её Кубок мира был абсолютно фантастическим, поэтому она будет счастлива, когда подведёт итоги», — приводит слова Карлссон Fondo Italia.

Напомним, менее чем в километре от финиша Эбба Андерссон шла в лидирующей группе, но зацепила лыжей снег и упала. В итоге Андерссон заняла четвёртое место в масс-старте.