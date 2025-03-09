«Понимаю её разочарование». Карлссон — о падении Андерссон в марафоне на ЧМ-2025
Поделиться
Шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на падение своей соотечественницы Эббы Андерссон в масс-старте на 50 км на чемпионате мира — 2025.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Женщины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
2:24:55.3
2
Хейди Венг
Норвегия
+2.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+2.9
«У меня не было времени осознать, что происходит. Нужно было быть очень сосредоточенной. Условия были действительно сложными, и кататься на лыжах было трудно.
Я понимаю её разочарование, оно такое же, как и у меня после скиатлона. Она будет разочарована, но её Кубок мира был абсолютно фантастическим, поэтому она будет счастлива, когда подведёт итоги», — приводит слова Карлссон Fondo Italia.
Напомним, менее чем в километре от финиша Эбба Андерссон шла в лидирующей группе, но зацепила лыжей снег и упала. В итоге Андерссон заняла четвёртое место в масс-старте.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 марта 2025
-
20:38
-
19:41
-
19:20
-
18:59
-
18:56
-
17:36
-
16:49
-
16:46
-
16:39
-
16:34
-
16:15
-
16:08
-
15:59
-
15:43
-
13:53
-
13:41
-
13:30
-
13:08
-
12:34
-
12:24
-
11:31
-
11:30
-
10:30
-
10:00
-
08:00
-
00:47
- 8 марта 2025
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:00
-
16:53
-
16:49
-
16:46
-
16:39
-
16:34