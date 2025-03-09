Терентьева — о победе в эстафете: такого удовольствия я не получала ещё от гонок

Представительница команды Татарстан-1 Наталья Терентьева прокомментировала победу в женской эстафете 4x7,5 км в рамках чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам.

«Ну, я бы сказала уверенно, а не легко. Огромное спасибо девчонкам! Я была в шоке. Какие они молодцы, как они классно сработали, каждая на своём этапе. Такого удовольствия, как сегодня, я не получала ещё от гонок. Я просто ехала и кайфовала. И была благодарна девчонкам за такую классную работу и за такие классные эмоции», — сказала Терентьева в эфире «Матч ТВ».

Победительницы преодолели дистанцию за 1:21.37,4. Второе место заняли представительницы Москвы. Третьими стали девушки из первой сборной Тюменской области.