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Норвежских прыгунов могут оштрафовать и дисквалифицировать после манипуляций на ЧМ-2025

Норвежских прыгунов могут оштрафовать и дисквалифицировать после манипуляций на ЧМ-2025
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) открыла расследование в отношении норвежской сборной по прыжкам с трамплина. Это может привести к новым дисквалификациям на длительный срок.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на слова генерального секретаря организации Мишеля Виона. Расследование находится в самом начале и может занять «недели или даже месяцы» и может повлечь за собой новые штрафы, а также дисквалификации.

В субботу, 8 марта, с соревнований на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия) были дисквалифицированы олимпийские чемпионы Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг. Причиной этого стали манипуляции с комбинезонами.

Неизвестные сняли скрытой камерой, как персонал норвежской сборной проводит некие манипуляции на швейной машинке с уже проверенными судьями костюмами прыгунов. На кадрах в том числе был запечатлён тренер норвежцев. Позднее в сборной Норвегии признались в жульничестве.

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