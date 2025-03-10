Спонсор прекратил сотрудничество со сборной Норвегии по прыжкам после скандала на ЧМ

Компания Help сообщила о прекращении спонсорского сотрудничества со сборной Норвегии по прыжкам с трамплина после скандала с манипуляциями с костюмами на чемпионате мира — 2025, который проходил в норвежском Тронхейме.

«Печально, что норвежские прыжки с трамплина всего за несколько дней разрушили доверие, которое они только восстанавливали после нескольких сезонов, когда внимание было приковано не к выступлениям на трамплинах, а к другим вещам. Само собой разумеется, недопустимо размещать наш логотип на футболках команды, которая мошенничает», — приводит слова представителя компании NRK.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала расследование произошедшего. Не исключены новые дисквалификации и штрафы в отношении сборной, в частности, Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга.