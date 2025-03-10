«Жизнь — это не только лыжные гонки». Терезе Йохауг — о своей семье и неудачном ЧМ-2025

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась мнением о неудачном выступлении на чемпионате мира в Тронхейме (Норвегия) и о своей семье.

«Чувствуешь себя немного опустошённым. Ты так усердно работал, и вот наступает день — а всё идёт не так, как ты хочешь. Тогда испытываешь разочарование и грусть, и слёзы наворачиваются. Но потом приходят Кристин и Нильс [дочь и муж], и тогда понимаешь, что жизнь — это не только лыжные гонки», — приводит слова Йохауг NRK.

Терезе Йохауг завершила профессиональную карьеру после сезона-2021/2022, но вернулась в 2024 году, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. На завершившемся чемпионате мира 36‑летняя Йохауг приняла участие в четырёх гонках. Лыжница завоевала три серебряные и одну бронзовую медали.