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«Теперь я буду мамой на 100%». Терезе Йохауг — о том, что завершает карьеру

«Теперь я буду мамой на 100%». Терезе Йохауг — о том, что завершает карьеру
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась мнением о своём завершении карьеры.

— Что значит для твоего материнского сердца, что теперь ты полностью с Кристин?
— Это приятно. Я очень рада, что сделала так, поскольку в тот момент, когда я закончила, я не была готова в голове. Но теперь я насыщена. Теперь я заканчиваю. Теперь я буду мамой на 100%, — приводит слова Йохауг NRK.

Терезе Йохауг завершила профессиональную карьеру после сезона-2021/2022, но вернулась в 2024 году, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. На завершившемся чемпионате мира 36‑летняя Йохауг приняла участие в четырёх гонках. Лыжница завоевала три серебряные и одну бронзовую медали.

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