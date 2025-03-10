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«Я очень горд тем, что было сделано». Муж Йохауг — о выступлении супруги на ЧМ-2025

«Я очень горд тем, что было сделано». Муж Йохауг — о выступлении супруги на ЧМ-2025
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Муж четырёхкратной олимпийской чемпионки, 14-кратной чемпионки мира, норвежской лыжницы Терезы Йохауг Нильс Якоб Хофф поделился впечатлениями от выступления своей жены на чемпионате мира‑2025 в Тронхейме (Норвегия).

«Я очень горд тем, что было сделано, и теми результатами, которые она показала здесь. Не всё было оптимально, но она доказала, что способна вернуться на высший уровень. Она была здесь, и мы тоже были здесь. Для меня, как для человека, это было величайшей привилегией в жизни», — сказал муж Йохауг Нильс Якоб Хофф в интервью NRK.

Тереза Йохауг завершила профессиональную карьеру после сезона 2021/2022, но вернулась в 2024 году, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира‑2025 в Тронхейме. На завершившемся чемпионате мира 36-летняя Йохауг приняла участие в четырех гонках. Лыжница завоевала три серебряные и одну бронзовую медали.

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