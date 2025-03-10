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Елена Вяльбе: сейчас даже в Норвегии на Кубке мира на трассе зрителей практически нет

Елена Вяльбе: сейчас даже в Норвегии на Кубке мира на трассе зрителей практически нет
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о падении интереса к международным соревнованиям в условиях отсутствия на них сборной России.

«Бойкот — это одно, а здесь такое вот унижение. Я кроме как унижением нынешние процессы назвать не могу. При этом все прекрасно понимают, что выгодополучателя нет. Интереса к соревнованиям без России нет даже у западных спортсменов.

Противостояние России и Норвегии в лыжных гонках было всегда. Интерес есть всегда. Сейчас даже в Норвегии на Кубке мира на трассе зрителей практически нет. Это говорит о том, что интерес людей теряется. Потому что нет вот этой вековой схватки, которая была. А так — всё перемелется, мы всё равно туда вернёмся», — приводит слова Вяльбе «Татар-информ».

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