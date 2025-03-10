Вяльбе: знаю, что сейчас Устюгов говорит: «Господи, когда Большунов от меня отстанет?»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с судейством инцидента между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым в спринте на чемпионате России — 2025 в Казани.

«Мне сложно говорить, что Саша здесь необъективен, но изначально нарушение правил было с его стороны. Он блокировал спортсмена, прыгал ему на лыжи. Я не знаю, мне кажется, это лучше спрашивать у самих спортсменов.

Я знаю, что сейчас Сергей просто говорит: «Господи, когда он от меня отстанет?» Я понимаю, что спортсмены не общаются между собой и после соревнований не могут нормально поговорить», — приводит слова Вяльбе «Татар-информ».

Большунов зацепил лыжи и палки Устюгова во время ускорения, Сергей чуть не потерял равновесие, а затем махнул палкой в сторону Александра. Большунов получил за своё поведение жёлтую карточку от судей. В финал Александр не квалифицировался, финишировав третьим в полуфинале, Устюгов вышел в решающую стадию и стал победителем.