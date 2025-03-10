Вяльбе — об отстранении: если на Западе отменяют русскую культуру, что говорить о спорте?

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о причинах отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Возвращение в любом случае будет. Понятно, что никто не знает, будет ли оно в нейтральном статусе или уже как положено – с флагом и гимном. Почему МОК отстранил Россию? Мне кажется, спорт в целом всегда был неким инструментом воздействия в политическом смысле. Наверное, сейчас это было особенно удобно для Запада, потому что все знают, как президент нашей страны Владимир Владимирович Путин относится к спорту, к спортсменам. Поэтому это тоже было местом, куда можно уколоть. Слушайте, если уж там отменяют русскую культуру, то что говорить о спорте?» — приводит слова Вяльбе «Татар-информ».