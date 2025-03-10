«Я — главный неудачник». Эбба Андерссон — о падении в марафоне на ЧМ-2025

Шведская лыжница, двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете, пятикратная чемпионка мира Эбба Андерссон назвала себя «главной неудачницей» после падения в масс-старте на дистанции 50 км на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

«Я просто чувствую внутри себя огромную пустоту. Я не так представляла себе гонку и финал этого чемпионата мира. Ко мне пришла злость из-за того, что небольшое неверное решение лишило меня возможности бороться за медали и золото. Так, что в этом контексте я – главный неудачник. Хотя, если немного успокоиться, я, вероятно, всё равно буду гордиться тем, чего я достигла», — приводит слова Андерссон Expressen.

Андерссон, завоевавшая на прошедшем чемпионате три золотые медали, долгое время шла в лидирующей группе. Но на финише гонки она зацепила лыжей снег и упала. По итогам масс-старта Андерссон заняла четвёртое место.