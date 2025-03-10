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«У норвежцев паршивые лыжи». Скинстад поддержал Йохауг на фоне неудач на чемпионате мира

«У норвежцев паршивые лыжи». Скинстад поддержал Йохауг на фоне неудач на чемпионате мира
Терезе Йохауг
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Норвежский эксперт Петтер Скинстад выразил слова поддержки четырёхкратной олимпийской чемпионке, 14-кратной чемпионке мира норвежской лыжнице Терезе Йохауг после выступления на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме.

«Вижу, что Терезе ​​старается, но у неё ничего не получается. Ни технически, ни тактически, и её оснащение далеко не на должном уровне. У норвежцев паршивые лыжи. Заметно, как она невероятно разочарована. Тот факт, что ей удалось завоевать медали на этом чемпионате мира, на самом деле не говорит о том, насколько она хороша. Вероятно, она очень и очень разочарована и спрашивает себя, стоило ли это того», — приводит слова Скинстада Nettavisen.

На завершившемся чемпионате мира 36‑летняя Терезе Йохауг приняла участие в четырёх гонках, при этом не победив ни в одной из них. Лыжница завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль.

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