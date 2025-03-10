Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал эмоциональный пост о своём триумфе на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия). Клебо завоевал шесть из шести золотых медалей, тем самым побив рекорд россиянки Елены Вяльбе, установленный в 1997 году.

«Миллион раз представлял себе этот момент, но до сих пор не могу поверить, что он реален. Выиграть шесть из шести золотых медалей чемпионата мира прямо здесь, в Тронхейме, городе, где я вырос, это больше, чем победа. Это мечта, которую я носил с собой на протяжении многих лет.

Я тренировался ради этого, жертвовал ради этого, пробивался сквозь сомнения и боль ради этого. Но так и не решался произносить это вслух. Это казалось слишком нереальным. А теперь вот я стою перед родной публикой с шестью медалями на шее. Это больше того, на что я позволял себе надеяться.

Спасибо Тронхейму, моей семье, друзьям, спонсорам, волонтёрам и всем, кто сделал этот ЧМ. Этот путь никогда не был только моим. Я бы никогда не справился без вас», — написал Клебо в социальных сетях.