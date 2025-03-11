Вооружённые силы Черногории вытащили из Адриатического моря чемпиона мира по горным лыжам

Бывший хорватский горнолыжник Ивица Костелич заблудился в Адриатическом море во время сплава на байдарке. Его спасли солдаты из Вооружённых сил Черногории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на хорватские СМИ.

Костелича вытащили из моря недалеко от Улциня (Черногория) после того, как он заблудился во время сплава на байдарке с другим человеком. Армия и флот Черногории организовали спасательную операцию, в состав которой вошли патрульные катера и вертолёт для поиска пропавших людей.

Ивица Костелич — чемпион мира 2003 года и четырёхкратный призёр Олимпийских игр. Он завершил карьеру в 2014 году.