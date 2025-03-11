Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вооружённые силы Черногории вытащили из Адриатического моря чемпиона мира по горным лыжам

Вооружённые силы Черногории вытащили из Адриатического моря чемпиона мира по горным лыжам
Комментарии

Бывший хорватский горнолыжник Ивица Костелич заблудился в Адриатическом море во время сплава на байдарке. Его спасли солдаты из Вооружённых сил Черногории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на хорватские СМИ.

Костелича вытащили из моря недалеко от Улциня (Черногория) после того, как он заблудился во время сплава на байдарке с другим человеком. Армия и флот Черногории организовали спасательную операцию, в состав которой вошли патрульные катера и вертолёт для поиска пропавших людей.

Ивица Костелич — чемпион мира 2003 года и четырёхкратный призёр Олимпийских игр. Он завершил карьеру в 2014 году.

Материалы по теме
Норвежских лыжников поймали на «допинге» и дисквалифицировали. Скандалище на ЧМ-2025!
Норвежских лыжников поймали на «допинге» и дисквалифицировали. Скандалище на ЧМ-2025!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android