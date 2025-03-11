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Хейди Венг — о Терезе Йохауг: мне нравится находиться в тени

Хейди Венг — о Терезе Йохауг: мне нравится находиться в тени
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Норвежская лыжница Хейди Венг заявила, что ей нравится находиться в тени, пока её соотечественница четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг общается со СМИ и снимает давление с других.

«Мне нравится находиться в тени. Так что она меня просто невероятно впечатлила. К тому же это совсем другой стандарт в спорте. Иметь такую хорошую бегунью и победить её на тренировке — это то, чем ты живёшь долгое время. Потому что ты знаешь, что это высокий уровень», — приводит слова Венг VG.

Напомним, 36-летняя Терезе Йохауг возобновила карьеру после двухлетнего перерыва ради домашнего чемпионата мира. Она неоднократно заявляла, что не собирается выступать на Олимпиаде-2026.

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