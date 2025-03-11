Тренер сборной Норвегии: в Швеции есть поколение, которого у них никогда раньше не было

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Шур Уле Сварстад высказался об успехах шведских лыжниц после чемпионата мира — 2025.

«Мы должны снять шляпу перед Йонной Сундлинг, Эббой Андерссон и Фридой Карлссон. В Швеции есть поколение, которого, возможно, у них никогда раньше не было. Нам противостоят фантастические соперницы. Я скорее отдам им должное, чем разочаруюсь в норвежцах.

Шведы не так уж стары и наверняка останутся на вершине мира. Для нас это вызов — иметь бегунов, которые могут бросить им вызов в их лучшие дни›, — приводит слова Сварстада VG.

Напомним, на ЧМ-2025 сборная Норвегии заняла первое место в медальном зачёте. На их счету шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали. Второе место у шведских спортсменов (шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые).