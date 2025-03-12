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Вяльбе — о прошедшем ЧР-2025: Татарстан прекрасно умеет проводить масштабные старты

Вяльбе — о прошедшем ЧР-2025: Татарстан прекрасно умеет проводить масштабные старты
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала прошедший чемпионат России по лыжным гонкам, который прошёл в Казани с 1 по 9 марта 2025 года.

— Как оцениваете прошедший чемпионат с организационной точки зрения?
— В Казани мы дважды проводили тестовые соревнования в рамках Кубка страны. Последняя проверка была уже в этом календарном году, в январе. Тогда имели место небольшие шероховатости, в основном они касались логистики – зрители пересекались со спортсменами. Сейчас это было учтено.

Вообще, Татарстан прекрасно умеет проводить масштабные старты. Чемпионат страны по лыжным гонкам не стал исключением. Очень гостеприимно. Огромное количество болельщиков. Что касается спортивной составляющей, трасса была приготовлена совместно с представителями ФЛГР. Как и у многих регионов этой зимой, в Татарстане были проблемы со снегом, но организаторы заранее запаслись достаточным количеством искусственного снега, что позволило провести все гонки, ни разу не прибегая к помощи соли, — приводит слова Вяльбе ОКР.

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