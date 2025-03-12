Вяльбе — об итогах ЧР-2025 в Казани: очень достойное выступление

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги прошедшего чемпионата России по лыжным гонкам, который прошёл в Казани с 1 по 9 марта 2025 года.

— Как оцениваете спортивные итоги? Были для вас какие-то неожиданности, сюрпризы?

— Не получилось у Дениса Спицова. Надеюсь, что-то получится в длинном масс-старте в Салехарде. От Алексея Червоткина ждали более высокого результата. Очень жаль, что, как уже говорила, приболел Иван Якимушкин. В то же время всегда приятно, когда выстреливают молодые спортсмены. Всех порадовал, например, Сергей Забалуев.

Другой яркий пример – воскресная мужская эстафета, по итогам которой впервые в истории лыжники Мурманской области оказались на пьедестале. Очень достойное выступление. Я даже поздравила губернатора региона с этим успехом. Павел Соловьёв, никого не стесняясь, смог обыграть на финише опытного Илью Семикова, — приводит слова Вяльбе ОКР.