Вяльбе — о допуске россиян: как показывает практика, любые санкции быстро не снимаются

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о возможном допуске российских спортсменов на международную арену.

— В последнее время участились разговоры о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену. По вашим ощущениям, насколько всё близко?

— Наверное, что-то станет известно в конце апреля – начале мая. Раньше Совет FIS собираться не будет. Возвращение, безусловно, состоится. В нашем случае, возможно, уже в следующем сезоне. Планы подготовки мы строим с учётом международных стартов. Единственное, очень не хотелось бы, чтобы это было по той же схеме, как в Международной федерации конькобежного спорта, где допустили не более одного спортсмена от страны в индивидуальных стартах, без эстафет и так далее. В целом, как показывает практика, любые санкции быстро не снимаются, — приводит слова Вяльбе ОКР.