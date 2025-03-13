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FIS временно отстранила двух норвежских прыгунов с трамплина из-за скандала на ЧМ-2025

FIS временно отстранила двух норвежских прыгунов с трамплина из-за скандала на ЧМ-2025
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) временно отстранила норвежских прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга после скандала с экипировкой на чемпионате мира в Тронхейме. Об этом сообщается на сайте организации.

«Очевидно, что ситуация крайне тревожная и разочаровывающая. С выходных Независимое бюро FIS по этике и соответствию и администрация FIS постоянно работают над тем, чтобы как можно быстрее провести широкое и тщательное расследование, обеспечив при этом справедливость и надлежащую процедуру.

По своей природе прыжки с трамплина — это дисциплина, основанная на точности, в которой оборудование играет важную роль. Именно поэтому из года в год мы уделяем пристальное внимание пересмотру правил и контролю за оборудованием: чтобы обеспечить равные условия для спортсменов.

Единственное, что важно для FIS, — это 100-процентная уверенность, что спорт свободен от любых форм манипуляций», — приводит слова генерального секретаря FIS Мишеля Виона официальный сайт организации.

Ранее главный тренер сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Магнус Бревиг и сервисмен национальной команды Адриан Ливелтен были отстранены национальной федерацией от работы. Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали по ходу турнира.

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