«Сделано явно намеренно». Президент МОК — о скандале с норвежскими прыгунами с трамплина

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с разочарованием высказался о скандальной ситуации с костюмами участников сборной Норвегии по прыжкам с трамплина на чемпионате мира — 2025.

«Я в курсе истории, читал об этом в СМИ и следил за развитием событий. Крайне разочарован тем, как это произошло, и тем, что это было сделано не только очевидно, но и явно намеренно. За этим явно стоял настрой с намерением обмануть. Ситуация была не просто совпадением», — приводит слова Баха NRK.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований прыгунов Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга на время разбирательства.