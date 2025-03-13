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Два спонсора потребовали убрать логотипы с формы сборной Норвегии по прыжкам с трамплина

Два спонсора потребовали убрать логотипы с формы сборной Норвегии по прыжкам с трамплина
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Компании Toyota и Nammo потребовали у представителей сборной Норвегии по прыжкам с трамплина, чтобы они убрали логотипы своих фирм на время расследования скандала с костюмами двух прыгунов – Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга. Об этом сообщает NRK.

Стоит отметить, что компании пока не разорвали спонсорское сотрудничество со сборной, в отличие от юридической фирмы Help, которая отказалась от продолжения совместной работы ещё 10 марта. Представители сборной Норвегии отныне будут вынуждены заклеивать скотчем названия компаний на форме.

В среду, 12 марта, стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга, а также несколько сотрудников сборной Норвегии на время разбирательства.

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