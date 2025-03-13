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FIS не нашла нарушений в экипировке команд Норвегии по прыжкам с трамплина и по двоеборью

FIS не нашла нарушений в экипировке команд Норвегии по прыжкам с трамплина и по двоеборью
Kenta Harada
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не выявила нарушений в экипировке команд сборной Норвегии по прыжкам с трамплина среди женщин и обеих коллективов по двоеборью, использованной на чемпионате мира в Тронхейме.

«По запросу внешних следователей из независимого отдела FIS по этике во вторник, 11 марта, FIS изъяла все костюмы для прыжков с трамплина, которые использовались норвежскими командами в Тронхейме-2025 – как в прыжках с трамплина, так и в двоеборье. Изъятые костюмы передали на проверку, которая не выявила никаких нарушений в экипировке, используемой женской командой по прыжкам с трамплина, а также мужской и женской сборными по двоеборью. Но вот костюмы, которые использовала мужская команда по прыжкам с трамплина, вызвали дополнительные подозрения в манипуляциях, привлёкших к объявленному ранее временному отстранению», – сказано в заявлении в FIS.

Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда временно отстранила норвежских прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга после скандала с экипировкой на чемпионате мира в Тронхейме.

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