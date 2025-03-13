Генеральный секретарь FIS — о скандале с норвежскими прыгунами: скоро многое прояснится

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион высказался о расследовании в отношении норвежских прыгунов с трамплина.

«Важно подчеркнуть, что расследование проводит независимая комиссия FIS. Этим занимаюсь не я. Они независимы. Мы предоставляем им отчёты и свидетельства. Я более чем уверен, что из этого расследования скоро многое прояснится. Мы должны провести честное расследование. Возможно, нам нужно попросить отстранённых спортсменов из сборной Норвегии поучаствовать в расследовании вместе с нами», — приводит слова Виона NRK.

Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда временно отстранила норвежских прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга после скандала с экипировкой на чемпионате мира в Тронхейме.