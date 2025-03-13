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Бородавко — о стычке Большунова и Устюгова: это только подогревает интерес

Бородавко — о стычке Большунова и Устюгова: это только подогревает интерес
Юрий Бородавко
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что не видит ничего плохого в разборках между олимпийскими чемпионами Александром Большуновым и Сергеем Устюговым, так как это только подогревает интерес к лыжам у зрителей.

«Это только подогревает интерес. Все говорили об этом, спорили, что опять Большунов сойдется с Устюговым, опять будут у них разборки. Лично я, ничего в этом плохого не вижу, если не нарушаются правила и все это не переходит за грань разумного. Они точно всколыхнули общественность после спринта», – приводит слова Бородавко РИА Новости Спорт.

Напомним, что на чемпионате России в Казани в спринте классическим стилем между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым произошла контактная борьба, а затем и стычка. После гонки Устюгов заявил, что принесет извинения Большунову за то, что махнул на него палкой.

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