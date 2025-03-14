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Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 10-й этап: расписание гонок, где смотреть

В субботу, 15 марта, в Осло (Норвегия) начнётся 10-й этап Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

15 марта, суббота

13:30 мск. Женщины, 20 км. Индивидуальная гонка, классический стиль.

16:00 мск. Мужчины, 20 км. Индивидуальная гонка, классический стиль.

16 марта, воскресенье

13:15 мск. Женщины, 10 км. Индивидуальная гонка, свободный стиль.

15:30 мск. Мужчины, 10 км. Индивидуальная гонка, свободный стиль.

Лидером общего зачёта в мужском Кубке мира является норвежец Йоханнес Клебо, в женских соревнованиях первое место занимает Джессика Диггинс из США.

Трансляции Кубка мира по лыжным гонкам в России можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч! Арена».