«Выиграть получилось потому, что ребятки упали». Устюгов — о победе в спринте на ЧР-2025

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов дал объяснение своей победе в спринте классическим стилем на чемпионате России — 2025 в Казани.
«Получилось даже больше, чем я хотел: я хотел зацепить медаль любого достоинства, а смог даже выиграть. Но выиграть получилось потому, что ребятки упали на финише. Я пересмотрел в тот же день спринт и видел, что они готовились выйти на финишную прямую и побороться именно там. Случилось так, как случилось. Отчасти я рад, что удалось выиграть, но хотелось бы победить в конкуренции, понять, хватило бы меня в противостоянии с Сергеем Ардашевым и Сашей Терентьевым», — рассказал Устюгов в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Напомним, на финишной прямой финала спринта в Казани произошёл контакт между лыжами Сергея Ардашева и Александра Терентьева, в результате которого оба спортсмена потеряли равновесие и упали.
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