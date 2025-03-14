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«Выиграть получилось потому, что ребятки упали». Устюгов — о победе в спринте на ЧР-2025

«Выиграть получилось потому, что ребятки упали». Устюгов — о победе в спринте на ЧР-2025
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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов дал объяснение своей победе в спринте классическим стилем на чемпионате России — 2025 в Казани.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
3:02.51
2
Владислав Осипов
Республика Татарстан
+0.75
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+1.44

«Получилось даже больше, чем я хотел: я хотел зацепить медаль любого достоинства, а смог даже выиграть. Но выиграть получилось потому, что ребятки упали на финише. Я пересмотрел в тот же день спринт и видел, что они готовились выйти на финишную прямую и побороться именно там. Случилось так, как случилось. Отчасти я рад, что удалось выиграть, но хотелось бы победить в конкуренции, понять, хватило бы меня в противостоянии с Сергеем Ардашевым и Сашей Терентьевым», — рассказал Устюгов в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Напомним, на финишной прямой финала спринта в Казани произошёл контакт между лыжами Сергея Ардашева и Александра Терентьева, в результате которого оба спортсмена потеряли равновесие и упали.

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