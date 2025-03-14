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Сергей Устюгов — о болезни во время ЧР: лёг отдыхать и понял, что меня колбасит

Сергей Устюгов — о болезни во время ЧР: лёг отдыхать и понял, что меня колбасит
Сергей Устюгов
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Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов поделился подробностями болезни, которая с ним случилась во время ЧР-2025 в Казани.

«После разделки был каким-то усталым, разбитым, а вечером поехал ещё и на шоу-гонку. Но так получилось, что я и ещё две спортсменки остались без команды, так как мы, оказывается, поздно своё согласие на участие дали. В итоге просто посмотрели на гонку, а затем вернулись в гостиницу.

Я принял душ, лёг отдыхать и понял, что меня колбасит, поднялась температура. Я не придал этому особого значения, выпил противовирусные таблетки, а на следующий день началось самое весёлое. На пике формы от болезней никто не застрахован, меня тоже не обошло. Общался много с болельщиками, давал интервью, не берёг свою форму. А впереди были самые важные гонки – командный спринт и эстафета. Очень жаль, что у меня не получилось на них выступить, но так сложилось. Иммунитет дал слабину. Я день пролежал в кровати с высокой температурой, а вечером перебрался в больницу. Там мне поправили здоровье, а через пару дней, как только температуры не было, я домой попросился, с 4 января детей не видел», — рассказал Устюгов в своём телеграм-канале.

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