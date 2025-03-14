Сергей Устюгов подвёл итоги ЧР-2025 в Казани

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов поделился мнением относительно собственного выступления на ЧР-2025 в Казани.

«Скиатлон получился тяжелейшим. Классикой я не мог подобрать свой темп и ритм, всё гармошкой ходило туда-сюда, на подъёмах останавливался, на спусках подкатывался. Но когда переобулись на конёк, почувствовал в себе силы, попробовал атаковать, но понял, что далеко не уеду. Нужно было бежать свою гонку и как-то дойти её. Очень удивлён своим четвёртым местом, на финише смог побороться. Появилась и уверенность, с одной стороны, и горечь небольшая от того, что только четвёртый, хотя можно было претендовать и на третье.

По смешанной эстафете ничего не сказать не могу, потому что борется команда, а мы заняли 10-е место. На своём этапе боролся с Андреем Красновым и смог опередить его на финише. Конечно, я в последнее время всегда его на финише опережал, но в той гонке я не знал, какая у меня форма. В спринте, как я уже сказал, всё было хорошо.

От разделки коньком я не знал, чего ожидать. На разминке пробовали лыжи – морозные лыжи не работали. Перед самым стартом я попросил Женю Уфтикова сделать тёплые лыжи, он оперативно всё сделал и успел принести пару уже в стартовый коридор. Савелий Коростелёв также успел поменять лыжи, а результаты этого вы видели. По гонке мне всё понравилось, всё классно, но опять четвёртое место. Если бы я стартовал позже и знал, что есть отставание в четыре секунды, я бы пытался их отыграть, насколько возможно. Но я могу сказать, что выложился максимально. Мой ранний стартовый номер – моя вина, потому что я пропустил много гонок», — рассказал Устюгов в своём телеграм-канале.