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Йонна Сундлинг пропустит этап Кубка мира в Холменколлене из-за болезни

Йонна Сундлинг пропустит этап Кубка мира в Холменколлене из-за болезни
Йонна Сундлинг
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Шведская лыжница олимпийская чемпионка — 2022 и семикратная чемпионка мира Йонна Сундлинг не выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия) из-за простуды. Об этом сообщили в NRK со ссылкой на Шведскую ассоциацию лыжного спорта.

Уточняется, что спортсменка на пути домой, в Швецию. Ранее стало известно, что в Холменколлене также будет отсутствовать трёхкратная чемпионка мира шведка Фрида Карлссон.

В рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025 в Холменколлене пройдут индивидуальные гонки у мужчин и женщин. На 15 марта запланирован старт разделки на 20 км классическим стилем, а 16 марта на дистанции 10 км пройдут соревнования в свободном стиле.

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